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четверг, 14 октября 2021 14:47

Лавров снова поставил условия для встречи "Нормандского формата"

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Лавров снова поставил условия для встречи &quot;Нормандского формата&quot;
Лавров, как раньше и Путин, снова поставил условия для встречи "Нормандской формата" / Getty Images

Для возобновления контактов "нормандской четверки", Украина, Германия, Франция, Россия, необходимо обеспечить выполнение предыдущих решений, принятых в этом формате.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает "Интерфакс-Украина".

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"Меня удивило, что с такой напористостью наши западные коллеги продвигают возобновление "нормандского формата", не обеспечивая со своей стороны предыдущих решений", - сказал Лавров.

Лавров снова обвинил Украину будто бы в невыполнении договоренностей по предыдущих решениях "нормандской четверки".

Он также обратил внимание на совместное заявление, принятое по итогам состоявшегося в Киеве саммита ЕС-Украина, в котором "Россия прямо названа агрессором и в очень грубых безапелляционных тонах от Москвы требуют выполнения Минских договоренностей, потому что, как там заявлено, мы являемся стороной".

Россия восьмой год отрицает, что воюет на востоке Украины. "Нормандский формат" с 2014 года существует, чтобы прекратить войну на востоке Украины. России он нужен, чтобы Украина через него приняла ОРДЛО в свой склад на специальном автономном статусе, чтобы через этот регион Москва могла контролировать Украину, и не допустить ее интеграции в ЕС и НАТО. А Украине формат нужен, чтобы прекратить войну.

11 октября Путин, Макрон и Меркель договорились поручить своим политсоветникам и министрам иностранных дел активизировать работу "Нормандского формата".

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Дата
14
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