Лавров публично нагрубил США и назвал санкции против РФ "тупыми"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров грубо отреагировал на санкции со стороны США и назвал линию Вашингтона в отношении страны-агрессора "тупой".
Об этом он заявил во время пресс-конференции в Нур-Султане с главой МИД Казахстана Мухатором Тлеуберди.
По его словам, такая хамская реакция ожидаема на неэффективные санкции США против РФ.
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"Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется тупиковая линия США в отношении России, а, может, даже тупая. Которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились", - прокомментировал Лавров.
Представительница МИД России Мария Захарова мгновенно отреагировала на слова министра и попыталась высмеять американцев.
"На пресс-конференции в Нур-Султане Сергей Лавров назвал линию Вашингтона в отношении России тупой. Думаю, как это будут переводить наши западные партнеры", - едко прокомментировала Захарова.
Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны и введения новых санкций.
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