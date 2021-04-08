Лавров публично нагрубил США и назвал санкции против РФ "тупыми"

Лавров позволил себе хамские высказывания в сторону США. Фото: Reuters

Министр иностранных дел России Сергей Лавров грубо отреагировал на санкции со стороны США и назвал линию Вашингтона в отношении страны-агрессора "тупой".

Об этом он заявил во время пресс-конференции в Нур-Султане с главой МИД Казахстана Мухатором Тлеуберди.

По его словам, такая хамская реакция ожидаема на неэффективные санкции США против РФ.

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"Даже такая провашингтонская структура, как Атлантический совет, уже публикует материалы, в которых критикуется тупиковая линия США в отношении России, а, может, даже тупая. Которая не приносит никакого результата с точки зрения тех целей, которые объявлялись, когда санкции вводились", - прокомментировал Лавров.

Представительница МИД России Мария Захарова мгновенно отреагировала на слова министра и попыталась высмеять американцев.

"На пресс-конференции в Нур-Султане Сергей Лавров назвал линию Вашингтона в отношении России тупой. Думаю, как это будут переводить наши западные партнеры", - едко прокомментировала Захарова.

Администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность высылки российских дипломатов из страны и введения новых санкций.