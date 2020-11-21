Лавров и Шойгу приехали в Ереван

Пашинян обсудил российских миротворцев. Фото: Администрация президента

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу 21 ноября приехали в Ереван.

Встретились с главой правительства Армении Никол Пашинян, чтобы обсудить имплементацию перемирие в войне за Нагорный Карабах, заключенного между Арменией и Азербайджаном, сообщает "Радио Свобода".

Пашинян во время встречи заявил, что армяне "всегда чувствовали поддержку России" во время войны, в том числе личную "поддержку" президента России Владимира Путина и российского правительства.

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Шойгу сказал Пашиняну, что российские миротворцы "охватили почти всю территорию" Карабаха с момента подписания перемирия 10 ноября. По его словам, российские военные следят за дорогой в Степанакерт.

Соглашение с РФ и Азербайджаном о прекращении войны в Нагорном Карабахе не предусматривает решения территориального вопроса. Позиция по Арцаха остается неизменной, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.