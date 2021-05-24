Латвия высылает белорусских дипломатов

Латвия выдворяет сотрудников белорусского посольства. Фото: bnn-news

Латвия выдворяет из Беларуси посла и всех дипломатов посольства в ответ на аналогичное требование Минска.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Латвии Янис Бекерис, передает ТАСС.

"Можем подтвердить, что посол Латвии в Беларуси Эйнарс Семанис сегодня был вызван в МИД Беларуси и ознакомлен с требованием со стороны белорусской стороны покинуть эту страну после и всем сотрудникам посольства", - сказал он.

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Бекерис отметил, что МИД Латвии пошло на аналогичный шаг в отношении белорусских дипломатов.

"Реагируя на это решение, в МИД Латвии пригласили временного поверенного в делах Беларуси в Латвии, чтобы проинформировать белорусскую сторону о аналогичном шаге в отношении белорусских дипломатов", - отметил Бекерис.

Он добавил, что такое положение дел хранить "к нормализации отношений между странами".

24 мая посла Латвии в Беларуси Эйнарс Семаниса вызвали в министерство иностранных дел Беларуси. Ему сообщили о решении предложить дипломатам посольства Латвии в Минске покинуть страну. Посол должен покинуть Беларусь в течение 24 часов, а другие дипломаты в течение 48 часов. Один административный работник останется в посольстве для наблюдения за домом.