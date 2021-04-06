Лайфак от McDonald's. Как сохранить картофель фри теплым

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Бывший сотрудник сети заведений McDonald's в Австралии Бруно Буше рассказал, как донести домой заказанный картофель фри свежим и хрустящим. В подростковом возрасте парень три года проработал в ресторане быстрого питания в Брисбене.

"Ошибка, которую все допускают, заключается в закрытии верхней части пакета. Можно подумать, если вы сделаете его красивым и герметичным, то это сохранит картофель фри в тепле. Нет. На самом деле он "запаривает" картофель, поэтому у вас остаются неаккуратные чипсы", - объяснил Буше, пишет LADBible.

Он добавил, что если просто оставить пакет открытым, картофель быстрее остынет. Поэтому предложил положить его на дно горизонтально, чтобы сохранить тепло. А наверх поставить гамбургеры или другие блюда, и оставить пакет открытым.

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"В таком случае картофель фри останется хрустящим и теплым, как в ресторане", - отметил австралиец.

Компания McDonald's изменила рецепт и технологию сбора своих бургеров. Речь идет о другом процессе выпечки булочек (предусмотрено три разные рецепты), их размер.