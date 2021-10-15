В Англии в лаборатории произошел сбой. Фото: Pexels

В английском городе Вулвергемптон частная лаборатория выдала более 40 тыс. неправильных результатов теста на коронавирус.

Люди получили отрицательные результаты ПЦР-теста после того, как ранее у них был положительный результат экспресс-тестов на антиген Covid-19, сообщает Sky News.

В лаборатории Immensa Health Clinic в Вулверхэмптоне обработали 400 тыс. проб на коронавирус. 43 тыс. человек могли получить неверные результаты в период с 8 сентября по 12 октября.

В британской службе здравоохранения подчеркнули, что другие лаборатории нормально работают.

"Это изолированный инцидент, который приписывают одной лаборатории", - заявили в службе.

Все образцы перенаправили в другие учреждения.

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Власть связывается с людьми, которые все еще могут быть заразными.

Украина получит кредит от агентства экспортного финансирования Соединенного Королевства на проведение ПЦР-тестов. В рамках государственных внешних заимствований Украина сможет привлечь к 21 млн фунтов стерлингов на приобретение наборов для проведения 4 млн тестирований.