Курортный город в Египте засыпало снегом и градом

В Хургаде прошел мощный град, дороги курортного города было пыль снегом. Фото: Instagram

В Египте курортную Хургаду засыпало снегом и градом, передает УНН.

СМИ пишут, что в Хургаде прошел мощный град, дороги курортного города припорошило снегом.

Дороги, машины, пляжи, отели были завалены порядочным слоем ледяной крошки и снега. Некоторые градины — размером с виноград. Жить этому добру на хате в 25 градусов недолго, поэтому народ торопится.

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В ночь на 28 декабря в Карпатах выпало 1,5 м снега.