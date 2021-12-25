Во Львовской области из сугробов вытащили два автобуса с пассажирами

Спасатели с лопатами расчистили снег из-под колес автобуса и с помощью трактора вытащили его. Фото: ГСЧС

В Стрыйском районе Львовской области спасатели вытащили из сугробов два пассажирских автобуса. Об этом сообщает ГСЧС.

В 16:20 на 101 поступило сообщение о том, что на дороге возле села Корчин застрял автобус нерегулярных перевозок МАН - в нем находились 37 человек, среди которых 31 ребенок. Автобус не мог самостоятельно уехать, так как попал в сугроб.

Спасатели с лопатами расчистили снег из-под колес автобуса и с помощью трактора вытащили его.

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Также в 16:40 поступило заявление, что в селе Урич застрял туристический автобус SETRA, в котором находились 29 пассажиров, из них трое детей и двое водителей. Спасатели с помощью троса отбуксировали автобус.

На автодороге Ровно-Луцк 20 декабря произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей из-за гололеда.