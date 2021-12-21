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вторник, 21 декабря 2021 08:55

Восемь автомобилей не разминулись в Ровенской области: кадры аварии

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Восемь автомобилей не разминулись в Ровенской области: кадры аварии
В Ровенской области восемь автомобилей столкнулись из-за гололеда. Фото: скриншот с видео

На автодороге Ровно-Луцк 20 декабря произошло масштабное ДТП с участием восьми автомобилей из-за гололеда.

Столкнулся транспорт у поворота в деревню Грабов, пишет Rivne Media.

"Предварительно, водитель грузовика не был внимательным, не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость, не соблюдал безопасную дистанцию. В результате совершил столкновение с двигавшимся впереди транспортным средством. Соответственно, они совершили инерционные столкновения между собой", - сообщила пресс-секретарь полиции Ровенской области Наталья Китюк.

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Водители рассказали, что ехали медленно, поскольку дорога была очень скользкой. Инспекторы составили протокол. Также составят акт обследования улично-дорожной сети за ненадлежащее содержание магистрали.

Пострадал ли кто-нибудь в результате аварии, в полиции не сообщили.

Во вторник, 21 декабря, на территории Украины также прогнозируют гололедицу. Погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц, отметили спасатели.

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Дата
21
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