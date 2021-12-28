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вторник, 28 декабря 2021 12:10

В Карпатах намело сугробы снега в 1,5 м
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В ночь на 28 декабря в Карпатах выпало 1,5 м снега.

Об этом сообщила Служба автомобильных дорог в Ивано-Франковской области в Facebook.

"В высокогорье Карпат снеговое покрытие достигает полутора метров. Для обеспечения проезда применяют снегоочистительные самоходные роторные установки", - говорится в сообщении.

Фото: ГСЧС Украины

Из-за сильных снегопадов еще вечером 27 декабря на дороги государственного значения выехали 53 единицы техники.

"Использовано 268 т соли и 106 т песчано-солевой смеси. Покрытие черное мокрое", - добавили в сообщении.

На видео работает роторный снегоочиститель на дороге Р-21. Долина - Хуст.

Спасатели Прикарпатья в эти выходные определили степень лавинной опасности - третий уровень.

"Тест проводился на северо-восточном склоне горы Пип Иван Черногорский, крутизной склона 27° на высоте 1990 м. По данным теста можно было определить значительную лавинную опасность третьей степени. Однако с большим количеством выпавшего за прошедшие дни снега на экстремальных крутых наблюдается высокая лавинная опасность. Местами от 40-60 см нового снега", - предупредила пресс-служба ГСЧС.

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Из-за опасности схождения лавины чрезвычайники установили предупредительные таблички на горе Пип Иван.

"27 декабря спасатели установили предупредительные таблички на лавиноопасных участках маршрута на подъеме горы Пип Иван. Также на маршруте спасатели приступили к установке дополнительных арматурных палок на зимний сезон, которые весной демонтируют", - отметили в ГСЧС.

Мощный циклон спровоцировал в Украине 28 декабря осложнение погодных условий. Ожидаются штормовой ветер, метели и снег до 20 см. В южных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, а также в центральных и восточных регионах ожидаются значительные осадки в виде снега и мокрого снега с его налипанием. Прирост снежного покрова будет составлять 10-20 см.

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Дата
28
декабря

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