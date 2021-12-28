В Украине бушует непогода: объявили штормовое предупреждение

Погодные условия могут повлечь нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов. Фото: t.me/dsns_telegram

Мощный циклон спровоцировал в Украине 28 декабря осложнение погодных условий.

Ожидаются штормовой ветер, метели и снег до 20 см, сообщает пресс-служба ГСЧС. Объявили первый уровень опасности, желтый.

"Погодные условия могут вызвать нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов", - говорится в сообщении.

В южных, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, а также в центральных и восточных регионах ожидаются значительные осадки в виде снега и мокрого снега с его налипанием. Прирост снежного покрова будет составлять 10-20 см.

Мокрый снег, дожди и гололед ожидаются в южных и центральных областях. Почти по всей территории Украины, кроме западных и северных областей, на дорогах гололедица и снежные заносы.

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Густой туман в Киеве и в Киевской области синоптики прогнозируют на 28 декабря. Туман накроет регион утром и ночью. На дорогах также будет гололедица. Ветер восточный с переходом на северо-западный, скорость - 5-10 м/с. Температура днем ​​-3...5°С.