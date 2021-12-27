Киев накроет густой туман

Во вторник 28 декабря ожидается ухудшение погоды. Фото: 5 канал

Густой туман в Киеве и в Киевской области синоптики прогнозируют на 28 декабря. Туман накроет регион утром и ночью.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"В ближайшее время с сохранением до конца суток 27 декабря, ночью и утром 28 декабря туман", - говорится в сообщении.

Видимость составит 300-500 метров.

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Кроме того, на дорогах прогнозируется гололедица. Синоптики объявили первый уровень угрозы.

Во вторник, 28 декабря, ожидается ухудшение погодных условий: в центральных, восточных областях сильный снег, местами вьюга; в южной части мокрый снег и дождь (ночью сильные осадки), гололедица, налипание мокрого снега; в западных и северных областях умеренный снег.