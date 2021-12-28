Посадка легендарной украинской "Мрии" в туман попала на видео: впечатляющее кадры

Посадка Ан-225 "Мрия" в сильный туман в аэропорту Линц. Фото: скриншот с видео

Командир экипажа самолета Ан-225 "Мрия" Дмитрий Антонов показал посадку авиалайнера в сильный туман практически при нулевой видимости.

Туманное приземление произошло 8 декабря в австрийском аэропорту Линца, пишет avianews.com.

"Погода ужасная. Тот самый настоящий минимум, с которым летчик должен справляться. Наверное, через объектив фотоаппарата это выглядит еще страшнее. Но диспетчер нам подтвердила, что параметры отвечали, даже были выше, чем нужно для нашего самолета", - отметил Антонов.

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Пилоты заходили на посадку по приборам, и огни взлетно-посадочной полосы появились только после понижения до высоты 60 м.

По словам Анохина, такие посадки – испытания для экипажа и самолета.

"Все члены экипажа должны работать слаженно, а системы самолета – безупречно. Наши экипажи регулярно проходят тренировки и проверки, поэтому для нас это обычная работа", – добавил командир экипажа.

Приземления в плохую погоду возможны, если необходимое оборудование имеют полосу аэропорта и самолет, а экипаж натренирован для захода в плохую видимость. Радионавигационное оборудование полосы отправляет сигналы в самолет и позволяет пилотам направить воздушное судно в нужном направлении при нулевой видимости. Специальные световые дорожки относятся за несколько сотен метров к торцу полосы. Если при достижении минимальной высоты они видны, посадку можно продолжать. Это означает, что навигационное оборудование работает правильно и пилоты получают еще одно подтверждение о правильности направления.