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четверг, 03 декабря 2020 10:50

Курортная страна отказывается от массового туризма

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Курортная страна отказывается от массового туризма
Чиновник также отметил, что туризм сумел быстро восстановиться после прошлых кризисов. Фото: pixabay.com

В Таиланде планируют временно отказаться от массового туризма.

Об этом заявил глава Управления по туризму страны Ютасак Супасорн, пишет Bangkok Post.

"Больше никакого массового туризма. Когда отрасль снова встанет на ноги, Таиланд должен быть привлекательным местом. Это означает, что мы обеспечим безопасность и гигиену", - заявил он.

По словам Супасорна, Таиланду необходимо увеличить средние расходы на душу населения на 30%, а сделать это реально путём подорожания поездок для туристов.

Чиновник также отметил, что туризм сумел быстро восстановиться после прошлых кризисов, и этот раз не станет исключением. По его мнению, туристический сектор страны должен полагаться на внутренний рынок.

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Украинцы активно покупают экзотические туры на новогодние праздники. Несмотря на угрозу введения полного локдауна, путевки по некоторым направлениям уже полностью раскуплены. В Украинской ассоциации туроператоров советуют консультироваться и поддерживать постоянную связь с туроператорами и турагентами.

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03
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