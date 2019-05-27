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понедельник, 27 мая 2019 10:19

Куда украинцы планируют поехать летом

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Куда украинцы планируют поехать летом
Украинцы любят отдыхать в Египте. Фото: salat.com.ua

Украинцы занимаются планированием летнего отпуска еще навенси.

За март насчитали 1,7 млн запросов от туристов со всей страны, сообщают аналитики портала по поиску туров Otpusk.com.

Чаще всего интересуются ценами на отдых в Египте - туда хотели бы отправиться 38,5% отпускников. Второй по популярности стала Турция - 25,5% пользователей. Меньше люди искали отдыха в Греции - 4,5%, Болгарии - 3,8%, Кипре - 3,5% и Испании - 2,8%.

Еще около 3% присматривались к Арабских Эмиратов. Большая часть путешественников - 64,3%, готовы были выложить за недельный тур до 30 тыс. грн. До 40 тыс. грн согласились отдать 17,4% пользователей, а 11% не поскупились бы и на 60 тысяч. Больше этой суммы готовы заплатить всего 5%.

Еще 2,3% туристов имели бюджет не более 10 тыс. грн. Активно сайтом пользовались молодые люди в возрасте 25-34 лет - 42,3%. И украинцы 35-44 лет - 34,6%. Гораздо меньше туры искали 45-54-летние - 11,9%, студенты - 5,7% и пенсионеры - 5,5%.

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Цены на отдых на египетских курортах останутся на том же уровне, что и годом ранее.

"Стоимость отпуска в Египте практически не изменилась и осталась такой же, как и в прошлом году. Это связано с тем, что у нас Египет - массовое направление, туда не едут российские туристы, соответственно, гостиницы устанавливают довольно лояльные и привлекательные цены украинского рынка", - рассказал директор Центра развития туризма Украины Владимир Царук.

По его словам, из-за этого в майские праздники этот маршрут был самым популярным, впервые за несколько лет опередив Турцию.

"Сегодня средняя цена недельного отпуска для двоих в пятизвездочном отеле Шарм-эш-Шейха равна $600-850 (16-22 тыс. грн - Gazeta.ua). Хургада в таких же условиях обойдется уже от $840 (22 тыс. грн - Gazeta.ua) и выше", - отметил эксперт.

Турция в этом году станет дороже. Причина - растущий спрос среди европейских туристов и возвращение в регион туристов из России. А еще потому, что турецкий туристический бизнес перешел на расчеты в евро.

Бюджетным может остаться европейский отдых. Так, цены на отдых в Греции, скорее всего, останутся такими же, как и в прошлом году.

"Это объясняется и удешевление у нас евро, и конкуренцией между лоукостерами, которые вышли на греческий рынок - туроператоры будут пытаться конкурировать с бюджетными авиаперелетами в ту сторону", - говорит Царук.

Отдых на украинском побережье подорожает.

Для того чтобы удачно провести лето, стоит отказаться от социальных сетей, не видать людей, которые вызывают негативные эмоции и делать дела, которые вдохновляют. Не делайте фото, которые не будут нужны.

Худший способ провести лето - круглосуточно находиться рядом с людьми, которые вызывают у вас только негативные эмоции.

Не нужно расстраиваться из-за плохой погоды. Подумайте о том, что вы еще можете сделать, даже если погода не способствует прогулке.

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27
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