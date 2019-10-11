Кто получил Нобелевскую премию мира

Премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед получил Нобелевскую премию мира. Фото: Twitter нобелевского комитета

Лауреатом Нобелевской премии мира стал премьер-министр Эфиопии Абия Ахмед.

Нобелевский комитет присудил эту премию за вклад в урегулирование конфликта с Эритреей, сообщили на странице комитета в Twitter.

Формулировка звучит так: "За усилия по достижению мира и международного сотрудничества и, в частности, за решительные инициативы по решению пограничного конфликта с соседней Эритреей".

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Вместе с президентом Эритреи Абий Ахмед разработал принципы мирного соглашения, чтобы положить конец тупиковой ситуации "ни мира, ни войны" между Эфиопией и Эритреей.

Нобелевский комитет объявил, что премия мира 2019-го - это жест уважения всем сторонам, работающих в интересах мира в Эфиопии, а также в регионах Восточной и Северо-Восточной Африки.

Премию мира ежегодно присуждают людям и организациям, которые внесли выдающийся вклад в области укрепления мира во всем мире. В 2019-м на премию мира претендовал 301 кандидат.

11-13 октября в городе Вроцлав, Польша, люди, которые будут иметь книги Нобелевского лауреата Ольги Токарчук, смогут ездить в общественном транспорте бесплатно.