Кто может стать генсеком НАТО после Столтенберга: назвали кандидатов

Йенс Столтенберг уходит с поста генсека НАТО в 2022 году. Фото: pravda.com.ua

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг покинет пост в сентябре 2022 года. В штаб-квартире Североатлантического альянса обсуждают кандидатуры на пост генсека НАТО.

Следующего генсека после Столтенберга представят на саммите лидеров НАТО в Мадриде в конце весны или начале лета следующего года, сообщает Politico.

Через 72 года Альянсу надо назначить первую женщину на высший гражданский пост, говорят чиновники, дипломаты и аналитики. Другие считают, что, учитывая длительное противостояние с Россией, выбор восточного европейца послужит важным сигналом для Москвы.

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В списке потенциальных кандидатов появилось три имени: бывшие президенты Хорватии Колинда Грабар-Китарович и Литвы Даля Грибаускайте, а также действующий президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

Преимущество Грабарь-Китарович в том, что она уже работала в штаб-квартире НАТО в качестве помощника генерального секретаря по общественной дипломатии с 2011 по 2014 год.

У бывшего президента Хорватии впечатляющее резюме: она занимала посты министра Европы и министра иностранных дел Хорватии. Сыграла важную роль в успешном принятии страны в ЕС и НАТО. Она также была послом страны в США с 2008 по 2011 год, что обеспечивает ей прочные связи в Вашингтоне, который будет иметь решающее значение при принятии решения по НАТО.

Шансы президента Эстонии Керсти Кальюлайд может увеличить то, что Эстония одна из немногих стран НАТО, выполнила требование о выделении 2% ВВП на оборону. Исходя из этой логики, удача может улыбнуться и президенту Румынии Клаусу Йоханнису.

Среди других западноевропейских чиновников, которые могут оказаться в этом списке - премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, который сейчас работает над формированием новой правительственной коалиции, и министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, которая ранее исполняла обязанности премьер-министра.

Двери НАТО для Украины и Грузии остаются открытыми. Странам нужно продвигаться на пути реформ, которые приближают их к членству, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. НАТО предоставляет Украине мощную политическую поддержку относительно территориальной целостности и суверенитета.