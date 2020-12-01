Крупного мошенничества на выборах не выявлено - Минюст США

Минюст не нашел фальсификаций. Фото: Reuters

Министерство юстиции США не нашло доказательств, подтверждающих заявления о фальсификации президентских выборов.

"На сегодняшний день мы не видели фальсификаций такого масштаба, которые могли бы повлиять на другой результат выборов", - сообщил генеральный прокурор США Уильям Барр, передает Associated Press.

По словам Барра, и Министерство юстиции, и Министерство внутренней безопасности рассмотрели заявления о фальсификации и остались без ответа.

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13 ноября в США закончили подсчет голосов во всех штатах. Победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден - он получил 306 голосов выборщиков при 270 необходимых. В Дональда Трампа - 232 голосов.