Крупнейший в истории штраф получил Facebook из-за скандала с Дональдом Трампом

Facebook оштрафовали на $ 5 млрд за использование компанией Cambridge Analytica персональных данных 87 млн пользователей сети.
Эта сумма является самой большой из всех штрафов, которые накладывали на технологические компании, пишет wsj.com
Компания использовала данные для поддержки компании Дональда Трампа во время президентских выборов в 2018 году.
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Ранее за утечку данных оштрафовали на сумму $ 644 млн в Британии и $ 1 млн в Италии.
Основатель Facebook Марк Цукерберг признал ошибки и заявил, что они сделай недостаточно для защиты безопасности персональных данных пользователей.
Акции социальной сети стремительно упали. Основатель потерял $ 23 млрд в 2018 году.
Россия не влияла на результаты референдума по Brexit в июне 2016-го с помощью Facebook. Такой вывод после внутреннего расследования обнародовал вице-президент компании, директор по коммуникациям Николас Клегг.
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