Крупнейший в истории штраф получил Facebook из-за скандала с Дональдом Трампом

Facebook оштрафували на $ 5 млрд. Фото: KP.UA

Facebook оштрафовали на $ 5 млрд за использование компанией Cambridge Analytica персональных данных 87 млн ​​пользователей сети.

Эта сумма является самой большой из всех штрафов, которые накладывали на технологические компании, пишет wsj.com

Компания использовала данные для поддержки компании Дональда Трампа во время президентских выборов в 2018 году.

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Ранее за утечку данных оштрафовали на сумму $ 644 млн в Британии и $ 1 млн в Италии.

Основатель Facebook Марк Цукерберг признал ошибки и заявил, что они сделай недостаточно для защиты безопасности персональных данных пользователей.

Акции социальной сети стремительно упали. Основатель потерял $ 23 млрд в 2018 году.

Россия не влияла на результаты референдума по Brexit в июне 2016-го с помощью Facebook. Такой вывод после внутреннего расследования обнародовал вице-президент компании, директор по коммуникациям Николас Клегг.