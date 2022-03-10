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четверг, 10 марта 2022 09:38

Спецтема: Война России против Украины

Крупнейшая в Италии энергокомпания отказывается от российской нефти

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Крупнейшая в Италии энергокомпания отказывается от российской нефти
Итальянская компания Eni останавливает закупку нефти у РФ. Фото: "Українська правда"

Итальянская энергетическая группа Eni, крупнейшая в стране, приостановила закупку нефти в России после вторжения российских оккупантов в Украину.

Также нефтегазовая компания внимательно следит за событиями по закупке газа, пишет Reuters.

"Eni приостановила заключение новых контрактов, связанных с закупкой нефти и нефтепродуктов из России", - говорится в комментарии компании в среду, 9 марта.

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На прошлой неделе Eni также заявила, что продаст свою долю в газопроводе "Голубой поток", доставляемом российским газом в Турцию, и является общей собственностью российской компании "Газпром".

Италия использует газ для производства около 40% электроэнергии и импортирует более 90% своих потребностей в газе, причем около 40% приходится на импорт из РФ.

После вторжения России в Украину Италия активизировала усилия по обеспечению альтернативных источников газа в таких странах-производителях, как Алжир, Катар и Азербайджан.

Заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх призвал производителей нефти использовать резервы. Он заявил, что поскольку Штаты продолжают применять санкции против РФ из-за ее вторжения в Украину, "пришло время" увеличить предложение.

Сингх указал на недавний разговор президента Джо Байдена с королем Саудовской Аравии Салманом как на один из способов, которым Америка стремится увеличить производство.

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