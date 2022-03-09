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Спецтема: Война России против Украины

После отказа от русской: США призывают другие страны использовать резервы нефти

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После отказа от русской: США призывают другие страны использовать резервы нефти
США призывают другие страны увеличить добычу нефти. Фото: "Новинарня"

Заместитель советника по национальной безопасности США Далип Сингх призвал производителей нефти использовать резервы. Он заявил, что поскольку Штаты продолжают применять санкции против РФ из-за ее вторжения в Украину, "пришло время" увеличить предложение.

Сингх указал на недавний разговор президента Джо Байдена с королем Саудовской Аравии Салманом как на один из способов, которым Америка стремится увеличить производство. Об этом сообщает CNN.

"Мы хотим больше поставок в мире, больше поставок нефти. Мы хотим этого от производителей, у которых есть свободные мощности. Они составляют от 3 до 4 миллионов баррелей в день свободных мощностей. В Саудовской Аравии есть часть этих резервных мощностей", - сказал заместитель советника.

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Сингх добавил, что у них "есть производственные мощности дома".

"У частных производителей есть договоры аренды, разрешения, ценовой сигнал для увеличения производства, они работают с Уолл-стрит, чтобы инвестировать в энергетическую безопасность Америки. Мы хотим, чтобы это произошло. А для тех стран, у которых есть стратегические запасы нефти, таких запасов по всему миру 1,5 миллиарда, пора их использовать", - сказал он.

Соединенные штаты Америки запретили весь импорт российской нефти и газа.

После США свое заявление обнародовало правительство Великобритании. Они намерены прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года. В настоящее время российские поставки составляют 8% общего импорта в Британию, а 18% британского дизельного топлива поступает из России.

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