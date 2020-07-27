Крупнейшая авиакомпания Европы потеряла 95% прибыли

Лоукостер Ryanair назвал сумму убытков от пандемии. Фото: Reuters

Самый крупный в Европе бюджетный авиаперевозчик, ирландская компания Ryanair подсчитала убытки из-за пандемии. Потери лоукостера составили 95% от прошлогодней прибыли.

За три месяца авиаперевозчик потерял 185,1 млн евро, пишет Aviation News.

При этом чистая прибыль за первый квартал в прошлом году составила 242,9 млн евро. Сейчас Ryanair даже не берется проuнозировать финансовые показатели на 2021 год.

Однако во втором квартале 2020 года компания ожидает гораздо меньших убытков, поскольку количество авиаперелетов постепенно увеличивается. Авиаперевозки Ryanair возобновил с 1 июля.

Ожидается, что на протяжении июль будет выполнено примерно 40% от стандартного числа рейсов. В августе показатель должен вырасти до 60%, а в сентябре - до 70%.

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Ранее компания Ryanair планировала перевезти около 60 млн пассажиров за 2021 год, хотя это на 60% меньше обычного пасажиропотока. Однако прогнозы пандемии Covid-19 ухудшились и это может повлиять на планы лоукостера.

Тем временем на бирже в Дублине и Лондоне акции Ryanair подешевели на 5,6% и на 5,9% соответственно.

Болгарская авиакомпания Voyage Air объявила, что запускает рейсы в Украину с конца июля 2020 года.