Крупнейшая авиакомпания Европы потеряла 95% прибыли

 
Ексклюзивы
1/5
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 432
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 342
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 855
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
"Радует, что сосиски дают": столичная больница пациентам заказывает еду с доставкой
Просмотров: 774
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
"Герой трех государств" - в Киеве попрощались с погибшим в Донбассе медиком (ВИДЕО)
Просмотров: 4347
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
События в Луцке могли быть спектаклем - ветеран
1 Просмотров: 2322
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Экономист объяснил, почему доллар дорожает
Просмотров: 7812
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
Как добывают железную руду - впечатляющие подробности о работе карьеров
1 Просмотров: 972
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Зеленский не будет трогать олигархов. Каждый имеет рычаг влияния на Офис президента
Просмотров: 711
Почему депозиты подешевели
Почему депозиты подешевели
Просмотров: 1998
Фото
Все фото
2
8
5
7
3
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Путину доверяют меньше всего: Россия последняя в рейтинге мировых держав
Ураган &quot;Анна&quot; наделал беды. Фоторепортаж
Ураган "Анна" наделал беды. Фоторепортаж
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
Украинка рассказала, какую социальную помощь на детей можно получить в Польше
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
От сожалений до траурных звонов. Как мир отреагировал на превращение собора Софии в мечеть
Опустевший Рим: туризм в Италии сократился на 99%
Опустевший Рим: туризм в Италии сократился на 99%
Видео
Все видео
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Сеть фастфуда празднует Рождество в июле, чтобы "быстрее завершить сложный 2020"
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Разработали сенсорный экран, который угадывает прикосновения
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
Водометы против народа: как в Израиле разогнали антиправительственный митинг
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
"Зовут людей на майданы": Лукашенко приказал выдворять иностранные СМИ
Китай впервые решил исследовать Марс
Китай впервые решил исследовать Марс
Интервью
1/5
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 342
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 756
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
У риторики "зачем нам Донбасс" ноги растут из-за поребрика — Алексей Беда
Просмотров: 432
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1350
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 5328
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
26 июля 2020
Просмотров: 711
Курорт прогодує
– Місцевим пощастило. Вода до них не доходить, – каже Анна Іванівна про жителів гірського селища Славське на Львівщині. Живе ...
понедельник, 27 июля 2020 18:21

Крупнейшая авиакомпания Европы потеряла 95% прибыли

  Комментировать
Крупнейшая авиакомпания Европы потеряла 95% прибыли
Лоукостер Ryanair назвал сумму убытков от пандемии. Фото: Reuters

Самый крупный в Европе бюджетный авиаперевозчик, ирландская компания Ryanair подсчитала убытки из-за пандемии. Потери лоукостера составили 95% от прошлогодней прибыли.

За три месяца авиаперевозчик потерял 185,1 млн евро, пишет Aviation News.

При этом чистая прибыль за первый квартал в прошлом году составила 242,9 млн евро. Сейчас Ryanair даже не берется проuнозировать финансовые показатели на 2021 год.

Однако во втором квартале 2020 года компания ожидает гораздо меньших убытков, поскольку количество авиаперелетов постепенно увеличивается. Авиаперевозки Ryanair возобновил с 1 июля.

Ожидается, что на протяжении июль будет выполнено примерно 40% от стандартного числа рейсов. В августе показатель должен вырасти до 60%, а в сентябре - до 70%.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МАУ опубликовала список рейсов на август

Ранее компания Ryanair планировала перевезти около 60 млн пассажиров за 2021 год, хотя это на 60% меньше обычного пасажиропотока. Однако прогнозы пандемии Covid-19 ухудшились и это может повлиять на планы лоукостера.

Тем временем на бирже в Дублине и Лондоне акции Ryanair подешевели на 5,6% и на 5,9% соответственно.

Болгарская авиакомпания Voyage Air объявила, что запускает рейсы в Украину с конца июля 2020 года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Крупнейшая авиакомпания Европы потеряла 95% прибыли». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
июля

Самолет упал на людей

Популярный бутерброд празднует 120-й день рождения

Художник выстрелил себе в грудь

Самое читаемое
Что происходит с едой, когда на нее садится муха
Что происходит с едой, когда на нее садится муха Просмотров: 39125
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
Сводит с ума: горячие фото молодой волейболистки
11
 Просмотров: 20385
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
Украинская Кардашьян показала эротическое лифтоселфи с экстремально откровенным декольте
13
 1 Просмотров: 9666
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
Первые годы ферма не приносит прибыли – винничанин рассказал о необычном бизнесе
5
 Просмотров: 8199
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных
Праздничный ужин: 3 рецепта летних запеканок для выходных Просмотров: 7380
Мир
Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавируса
Советник Трампа по нацбезопасности заразился коронавируса Просмотров: 9
Началось крупнейшее в мире тестирование вакцины от Covid-19
Началось крупнейшее в мире тестирование вакцины от Covid-19 Просмотров: 279
В Белом доме обнаружили коронавирус
В Белом доме обнаружили коронавирус Просмотров: 117
Ни один житель итальянского острова не заразился Covid-19: врачи пытаются разгадать загадку
Ни один житель итальянского острова не заразился Covid-19: врачи пытаются разгадать загадку Просмотров: 432
Зафиксировали вспышку более опасного вида коронавируса
Зафиксировали вспышку более опасного вида коронавируса Просмотров: 711
Больше всего комментируют
12
"Мы поздно осознали, что Россия действительно намерена захватить Крым" — Волкер
9
Штаб ООС готовится к очередному перемирию на Донбассе
7
Война на Донбассе: Россия открестилась от ответственности за соблюдение перемирия
4
Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов
4
Боец полка "Азов" умер после жестокого избиения
Голосов: 189
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua