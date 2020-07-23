Еще одна авиакомпания открывает полеты в Украину

Открываются рейсы из Варны в Киев и Львов. Фото: pixabay

Рейсы в Украину запускает болгарская авиакомпания Voyage Air.

Их начнут выполнять с конца июля 2020 года, сообщает lowcostavia.

Открываются рейсы из Варны в Киев и Львов. Билеты уже в продаже.

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Первый рейс Киев-Варна запланирован на 25 июля. Полеты будут осуществляться один раз в неделю - каждую субботу. Вылет из Киева в 16:20, возвращение из Варны в 14:00, продолжительность полета 1:40. Первый самолет рейса Львов-Варна вылетит 27 июля полеты также один раз в неделю - по понедельникам. Вылет из Львова в 14:20, возвращение из Варны до 12:00, продолжительность полета 1:40.

Польская авиакомпания LOT возобновила первые рейсы между Украиной и Польшей по направлению "Варшава - Львов - Варшава". Сейчас поездки в Польшу разрешены только для иностранцев, дипломатов, граждан Украины, которые имеют действительные рабочие / учебные контракты, вид на жительство в ЕС, моряков, направляются на корабль, и украинский, которые транзитом следуют через ЕС.