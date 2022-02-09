Крокодила освободили от покрышки на шее, с которой тот прожил пять лет

Инцидент произошел в городе Палу на острове Сулавеси. Фото: Reuters

В Индонезии спасли дикого крокодила, который пять лет прожил с шиной на шее.

Инцидент произошел в городе Палу на острове Сулавеси, пишет The Guardian.

"Крокодил длиной более пяти метров застрял в покрышке от мотоцикла еще в 2016 году. С тех пор его пытались выманить из реки, но безрезультатно", - говорится в сообщении.

7 февраля 2022-го местные жители использовали курицу как приманку, чтобы поймать крокодила. Первые две попытки спасти животное были неудачными, так как веревки не выдерживали вес аллигатора.

В конце концов спасатели использовали нейлоновые канаты для лодки. Животное удалось вытащить на берег и разрезать шину на шее. Сразу после этого крокодила выпустили обратно в воду.

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В 2020 году власти провинции Сулавеси пообещали награду тому, кто может снять шину с животного.

Зоозащитники предполагают, что кто-то мог намеренно накинуть покрышку на крокодила, чтобы попытаться его поймать.

В американском штате Колорадо экологи освободили оленя от покрышки на шее, с которой он прожил половину своей жизни. Четырехлетнего самца пришлось сначала усыпить, а потом лишить рогов. Это была четвертая попытка освободить оленя за неделю.