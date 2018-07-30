Крокодил 10 дней запугивал туристов

В Таиланде поймали морского крокодила. Фото: FlashCrimea

На острове Пхукет в Таиланде рыбаки поймали морского крокодила. До этого в течение 10 дней животное пугало туристов.

Несколько раз аллигатор бежал от рыбаков. Нырял на глубину, куда не доставали расставлены сетки, сообщил портал "Сегодня".

Сейчас крокодил находится в местном исследовательском центре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Смертоносные челюсти - сеть шокировали фото крокодильей охоты

С 2010 года пытались поймать самца гребенчатого крокодила длиной 4,71 м и весом почти 600 кг. Словили в этом году в реке Кэтерин вблизи одноименного австралийского города. Животному около 60 лет.