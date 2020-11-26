Кричи и клади трубку: создали горячую линию для тех, кто устал от изоляции

Создали горячую линию, в которой можно кричать в трубку. Фото: www.ukrinform.ua

В США запустили горячую линию, на которую можно позвонить и выкричаться.

Она будет работать до 21 января 2021, рассказали в ТСН.

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Горячую линию создали для того, чтобы население могло выпустить пар и освободиться от эмоционального стресса из-за пандемии коронавируса и изоляции.

Каждый, кто просто устал от сегодняшних реалий, может позвонить по телефону горячей линии и покричать в трубку.

Создатели сервиса даже создали специальную инструкцию, по которой необходимо подождать гудок, покричать и положить трубку. На другом конце провода нет живого оператора, поэтому можно не волноваться.

Проект будет работать не только в США, но и по всему миру. На официальном сайте можно даже послушать истерики других людей.

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