Кремль остался без части здания: видео разрушения

В пятницу, 22 октября, в столице Российской Федерации Москве сильный ветер оторвал один из зубцов с Кремлевской стены.

Соответствующее видео распространил в Telegram NEXTA Live.

"В Москве ветер сорвал строительные леса из Кремля", - говорится в описании видео.

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На кадрах видно, как ураган срывает часть Кремля.

21 октября в столице России объявили штормовое предупреждение. Пострадал ли кто-то в результате непогоды, неизвестно.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

С начала российской агрессии на Донбассе во время боев погибли 2694 украинских военнослужащих, получили ранения 10 237, сообщали Вооруженные силы Украины в мае.