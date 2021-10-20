В России вспышка Covid-19 - Путин объявил "нерабочую неделю"

Режим нерабочих дней могут продлить после 7 ноября. Фото: Reuters

В России из-за ухудшения Covid-ситуации объявили нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно.

Объявить неделю нерабочей 19 октября предложила вице-премьер страны Татьяна Голикова. Сегодня президент РФ Владимир Путин одобрил предложение на совещании с правительством.

"Сейчас важно сбить пик новой волны эпидемии. Поддерживаю предложения об объявлении по всей стране нерабочих дней с сохранением работникам зарплаты. При необходимости режим нерабочих дней могут продлить и после 7 ноября", - заявил он.

Регионы с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией могут объявить нерабочие дни уже с 23 октября.

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За минувшие сутки в России скончались еще 1028 Covid-пациентов. Это новый максимум смертности с начала пандемии. По официальной статистике, в общей сложности в России от коронавируса умерли 226 353 человека. 20 октября в стране выявили более 34 тыс. новых случаев заболевания.