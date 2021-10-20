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среда, 20 октября 2021 14:27

Ситуация с Covid-19 стремительно ухудшается: врачей не хватает, а стационары переполнены

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Ситуация с Covid-19 стремительно ухудшается: врачей не хватает, а стационары переполнены
За полтора года некоторые врачи имели отпуск всего две недели. Фото: pixabay.com

В Украине растет количество больных Covid-19. Ситуация в больницах сложная.

С сентября переполнены стационары, но самая большая проблема с медицинским персоналом рассказала Gazeta.ua врач-инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко:

"Много пациентов, сложные условия и сложный ход этой волны. Все истощены. Наши врачи за полтора года работы были в отпуске всего две недели. Это все результат массового заболевания и низкой вакцинации".

На Херсонщине в критических ситуациях разворачивают мобильные госпитали для больных Covid-19. Но пока работать в них некому.

"Мы, например, в нашей больнице едва справляемся. Если кто-то выйдет из стою, то сразу такой пробел, который нельзя компенсировать", - рассказывает заведующий второго отделения Херсонской областной инфекционной больницы Сергей Панкратов.

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Во львовской клинической больнице скорой медицинской помощи в реанимации находится 50 пациентов в критическом состоянии.

"Такого еще никогда не было. И это очень страшно. Потому света в конце тоннеля не видно. Среди пациентов в реанимации - ни одного вакцинированного. Нету вакцинированных и среди четырех сотен пациентов в стационаре", - говорит генеральный директор больницы Олег Самчук.

Вакцинация не развивается, потому коммуникационная компания провалена, говорит врач-эпидемиолог Андрей Александрин:

"ВОЗ рекомендует при установке программы инфекционной безопасности учитывать два аспекта - придерживания со стороны руководства и мультимодальный подход. И то, и то у нас провальное. В профилактике коронавируса действует только Минздраве. А руководство не носит маски и не соблюдает даже дистанции. Кроме этого, более 50% депутатов невакцинированные".

За сутки 20 октября в Украине зафиксировали 18 912 новых случаев Covid-19. Из них заболели 1447 детей и 435 медработников.

В больницы попали 5468 пациентов, умерли - 495, выздоровели - 7605 человек.

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20
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