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понедельник, 03 августа 2020 08:51

Кремль будет устранять Лукашенко любыми способами - российский политолог

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Кремль будет устранять Лукашенко любыми способами - российский политолог
Президент РФ Владимир Путин будет устранять президента Беларуси Александра Лукашенко любыми способами. Фото: ТАСС

Президент Российской Федерации Владимир Путин будет устранять президента Беларуси Александра Лукашенко любыми способами.

Сейчас он выбирает, какой вариант поглощения Беларуси будет более выгодным для него. Об этом заявил российский политолог Андрей Пионтковский в эфире телеканала "Украина 24".

"Путин будет устранять Лукашенко любыми способами. Сейчас он взвешивает, какой из вариантов поглощения Беларуси более выгодный ему: приход слабого Лукашенко, которого потом можно дожать. Или приход неопытной оппозиции, которая хочет улучшить отношения с Россией, вернее, с путинским режимом. Улучшение для Путина может быть только одно - согласие на отказ от суверенитета Беларуси", - рассказал эксперт.

Идея поглощения Беларуси началась не с Путина, по словам эксперта. В России с 1996 года ждали, что президент Александр Лукашенко согласится на присоединение.

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"Цель Путина, и не только Путина, но и всей российской элиты в течение последних 25 лет, - это поглощение Беларуси. Это не с Путина началось. На это рассчитывала и ельцинская администрация, когда в 1996 году они помогли Лукашенко осуществить государственный переворот. Они были уверены, и он им обещал, что вступит в Российскую Федерацию. Это очень вдохновляло российскую политическую элиту. Но Лукашенко не собирался менять свое назначение диктатора на секретаря минского обкома. Это вызвало чрезвычайное раздражение в Москве, давление росло и достигло пика в последние месяцы", - рассказал он.

Политолог рассказал, как строились отношения между Путиным и Лукашенко.

"Путин в резкой форме требовал создания наднациональных органов в будущем государстве. Лукашенко обещал пост спикера в объединенном парламенте, но он отказался, как и отказывался 25 лет. Не потому, что он большой белорусский патриот, а потому, что не хотел терять личной власти. Сейчас эти отношения достигли предела жестокости. На политических шоу, казалось бы, интеллигентные люди говорят в терминах "западло", "не по понятиям", ну это обычная речь между диктаторами", - сказал он.

29 июля в Беларуси задержали российских боевиков с ПВК Вагнера, 32 человека под Минском и еще одного - на юге страны. Среди них были те, кто воевал против Украины на Донбассе. Правоохранительные органы Беларуси сообщили, что им поступила информация о прибытии свыше 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

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Дата
03
августа

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