"Красный крест" впервые за несколько месяцев эвакуировал мирное население Сирии

Впервые за несколько месяцев медики эвакуировали мирное население из Сирии. Фото: ТСН

В сирийском оазисе Восточная Гута впервые за много месяцев состоялась медицинская эвакуация мирного населения.

О начале мероприятий сообщил на своей странице в Twitter "Красный крест".

Восточная Гута, которая находится под контролем повстанцев, окруженная президентскими войсками Башара аль-Асада.

Всего были эвакуированы 500 человек. В мероприятиях приняли участие медики "Красного креста" и миссии ООН. Людей в критическом состоянии доставят в Дамаск.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сбивание самолета союзника Кремля сняли на видео

Район населяют 400 тыс. мирных жителей, сообщает Reuters.

Чтобы вывезти людей, нуждающихся в помощи, медики проводили длительные переговоры с армейцами.

21 декабря российская Госдума проголосовала за ратификацию соглашения с Сирией о продлении аренды базы ВМС. По соглашению, в сирийском порту Тартус на 49 лет расположится российский флот. Он будет состоять из 11 судов, среди которых корабли с ядерным вооружением.