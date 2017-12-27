"Красный крест" впервые за несколько месяцев эвакуировал мирное население Сирии

В сирийском оазисе Восточная Гута впервые за много месяцев состоялась медицинская эвакуация мирного населения.
О начале мероприятий сообщил на своей странице в Twitter "Красный крест".
Tonight the @SYRedCrescent with @ICRC team started the evacuation of critical medical cases from #EasternGhouta to #Damascus. #Syria pic.twitter.com/Xqoy9HF7oz— ICRC Syria (@ICRC_sy) 26 декабря 2017 г.
Восточная Гута, которая находится под контролем повстанцев, окруженная президентскими войсками Башара аль-Асада.
Всего были эвакуированы 500 человек. В мероприятиях приняли участие медики "Красного креста" и миссии ООН. Людей в критическом состоянии доставят в Дамаск.
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Район населяют 400 тыс. мирных жителей, сообщает Reuters.
Чтобы вывезти людей, нуждающихся в помощи, медики проводили длительные переговоры с армейцами.
21 декабря российская Госдума проголосовала за ратификацию соглашения с Сирией о продлении аренды базы ВМС. По соглашению, в сирийском порту Тартус на 49 лет расположится российский флот. Он будет состоять из 11 судов, среди которых корабли с ядерным вооружением.
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