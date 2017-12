"Красный крест" впервые за несколько месяцев эвакуировал мирное население Сирии

В сирийском оазисе Восточная Гута впервые за много месяцев состоялась медицинская эвакуация мирного населения.

О начале мероприятий сообщил на своей странице в Twitter "Красный крест".

Tonight the @SYRedCrescent with @ICRC team started the evacuation of critical medical cases from #EasternGhouta to #Damascus. #Syria pic.twitter.com/Xqoy9HF7oz