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понедельник, 08 марта 2021 23:01

Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко

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Красиво жить не запретишь. Показали настоящее состояние Лукашенко
Показали состояние Лукашенко. Фото: Украинская правда

Оппозиционный белорусский Youtube-канал NEXTA опубликовал фильм "Лукашенко. Золотое дно" о состоянии самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

В фильме рассказывается о многочисленных резиденциях Лукашенко - как официальных, так и "подаренных" близкими бизнесменами.

Описанный автопарк, используемый с автомобилями за сотни тысяч и даже миллионы долларов, включая ретро-автомобили. Авиапарк - несколько самолетов и вертолет, на которых Лукашенко прошлого года летал над протестным Минском.

С 2014 года Евросоюз выделил белорусским властям 4 миллиарда евро, значительная часть которых пошла на личные нужды Лукашенко.

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Международный олимпийский комитет не признал избрание главой НОК Беларуси Виктора Лукашенко - сына белорусского диктатора.

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08
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