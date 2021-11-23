Кот сорвал политическое ток-шоу и стал звездой сети

Вскоре животное со стола забрал персонал. Фото: TV Kavkasia

На грузинском телеканале TV Kavkasia кот по кличке Какуца сорвал политическое ток-шоу.

Животное, которое приютили в студии, запрыгнуло на стол посреди серьезной дискуссии. Забавное видео появилось в YouTube, а впоследствии о нем написали мировые СМИ.

"Это наш любимец. Он хороший кот. Какуцо, слезь со стола", - пояснил ведущий программы Давид Акубардия, прервав диалог о политике со своим гостем, депутатом Гедеваном Попхадзе.

Попхадзе спросил, присоединится ли животное к их дискуссии, а кот начал вылизывать хвост. В конце концов животное со стола забрал один из сотрудников. После инцидента кадрами с котом поделились канал Al Jazeera, британский Sky News и агентство Reuters. Кроме того, о курьезе вышли заметки в финской газете Helsingin Sanomat и американском издании The National.

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Ранее в интернете широкую популярность получило видео, на котором американский прокурор Род Понтон во время онлайн-слушания в программе Zoom не смог отключить "кошачий" фильтр. Ему пришлось докладывать под видом котенка.