Политик обматерил кота во время официального заседания: видео

В Великобритании член горсовета Крис Рэндал обматерил своего кота во время официального онлайн-заседания.
Мужчина пытался прогнать девьятикилограмового питомца, который повис на шторах, забыв при этом выключить микрофон, сообщает Metro.
"Какого черта ты собираешься делать?" - закричал чиновник посреди обсуждения в совете города Халл.
Некоторые его коллеги сразу отреагировали на ругань в прямом эфире, но Рэндал не обратил на это внимания. Позже он извинился.
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Ранее в интернете широкую популярность получило видео, на котором американский прокурор Род Понтон во время онлайн-слушания в программе Zoom не смог отключить "кошачий" фильтр. Ему пришлось докладывать под видом котенка.
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