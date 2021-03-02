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вторник, 02 марта 2021 09:31

Политик обматерил кота во время официального заседания: видео

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Политик обматерил кота во время официального заседания: видео
Мужчина пытался прогнать 9-килограммового любимца, который повис на шторах. Фото: pixabay.com

В Великобритании член горсовета Крис Рэндал обматерил своего кота во время официального онлайн-заседания.

Мужчина пытался прогнать девьятикилограмового питомца, который повис на шторах, забыв при этом выключить микрофон, сообщает Metro.

"Какого черта ты собираешься делать?" - закричал чиновник посреди обсуждения в совете города Халл.

Некоторые его коллеги сразу отреагировали на ругань в прямом эфире, но Рэндал не обратил на это внимания. Позже он извинился.

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Ранее в интернете широкую популярность получило видео, на котором американский прокурор Род Понтон во время онлайн-слушания в программе Zoom не смог отключить "кошачий" фильтр. Ему пришлось докладывать под видом котенка.

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