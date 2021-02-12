"Вы хотя бы не кот": политик оконфузился во время видеоконференции

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Во время онлайн-заседания комитета Палаты представителей по финансовым вопросам США представитель из Миннесоты Том Эммер общался с другими членами комитета вниз головой.

Чиновник не справился с настройками видеоконференции, поэтому заседание пришлось приостановить, сообщает CNN. Эммер заявил, что не знает, как это произошло.

"Вы хотя бы не кот", - крикнул один из членов комитета.

В конце концов Эммеру удалось исправить ситуацию.

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Ранее в интернете широкую популярность получило видео, на котором американский прокурор Род Понтон во время онлайн-слушания в программе Zoom не смог отключить "кошачий" фильтр. Ему пришлось докладывать под видом котенка.