Космический турист Blue Origin погиб в авиакатастрофе

Глен де Врис был космическим туристом компании Blue Origin. Фото: Blue Origin

В штате Нью-Джерси во время падения небольшого самолета погиб космический турист компании Blue Origin 49-летний Глен де Врис.

В октябре он летал в космос вместе с 90-летним актером Уильямом Шатнером. Об этом Blue Origin сообщает в Twitter.

"Мы опустошены, узнав о внезапной смерти Глена де Вриса", - говорится в сообщении.

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По словам полиции, самолет упал в лесистой местности. Это был четырехместный самолет Cessna 172, используемый для тренировочных и развлекательных полетов.

Вриса сопровождал частный пилот 54-летний Томас П. Фишер.

Глен де Врис, вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes, стал участником экипажа второго полета суборбитального корабля New Shepard.