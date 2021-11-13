Космический турист Blue Origin погиб в авиакатастрофе

В штате Нью-Джерси во время падения небольшого самолета погиб космический турист компании Blue Origin 49-летний Глен де Врис.
В октябре он летал в космос вместе с 90-летним актером Уильямом Шатнером. Об этом Blue Origin сообщает в Twitter.
"Мы опустошены, узнав о внезапной смерти Глена де Вриса", - говорится в сообщении.
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По словам полиции, самолет упал в лесистой местности. Это был четырехместный самолет Cessna 172, используемый для тренировочных и развлекательных полетов.
Вриса сопровождал частный пилот 54-летний Томас П. Фишер.
Глен де Врис, вице-президент по медико-биологическим наукам и вопросам здравоохранения компании Dassault Systèmes, стал участником экипажа второго полета суборбитального корабля New Shepard.
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