Коронавирусом не болеют дважды, - корейские ученые

Ученые Южной Кореи определили, что повторный положительный тест на коронавирус уже переболевших людей - это ошибка. Фото: Reuters

Положительные результаты тестов на коронавирус уже вылечившихся людей обусловлены высокой чувствительностью ПЦР-тестов. Они фиксируют уже мертвые клетки вируса.

Из-за "повторного заражения" ВОЗ усомнилась в формировании иммунитета к коронавирусу. Но корейские медики опровергли собственное предположение.

О Мён-Дон, глава Национального клинического комитета ЮК по борьбе с инфекционными болезнями, объяснил, почему тест бывает положительным при повторной проверке, пишет Yonhap.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба

Тест фиксирует уже мертвые клетки в излечившемся организме. Оттого кажется, что уже переболевшие заболели еще раз, как определяли корейские ученые ранее. Но на самом деле при наличии антител возможность повторно заболеть Covid-19 практически нулевая.

Также маловероятно, что вирус остается в организме навсегда, как герпес, ВИЧ или гепатит B.

В Туркменистане из зоны карантина всех с подозрением на коронавирус вывезли в неизвестном направлении.