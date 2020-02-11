Коронавирус за сутки убил еще 103 человека

Общее количество больных в Китае превысило 31,7 тыс. человекФото: Reuters

За сутки, 10 февраля, зарегистрировали 103 новых жертвах. Больше всего погибших оказалось в Ухане, который является эпицентром заболевания — 67 человек

Всего жертвами коронавирус в городе стали 748 человек. Коэффициент смертности составлял 4,05%.

В провинции Хубэй зарегистрировали 2097 новых случаев заражения. Общее количество больных в регионе превысило 31,7 тыс. человек.

Всего с декабря 2019 года в Хубеї в результате новой пневмонии заболели 31,728 тыс.лиц (в Ухане - 18,454 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксировано в 974 случаях (в Ухане - 748 случаев).

После выздоровления из медучреждений выписано 2,222 тыс. человека.

Украинцам, которые не подпишут согласие на карантин, в эвакуации из Уханя откажут. Сообщил об этом в. о. генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава Украины Игорь Кузин. Сейчас на карантин согласился 51 человек. Среди них – один ребенок.