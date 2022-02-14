Коронавирус в мире свирепствует: на каком месте Украина

Мир еще не закончил пандемию Covid-19, поскольку вариантов коронавируса будет больше. Фото: REUTERS

За сутки 12 февраля в мире обнаружили 1 482 847 случаев Covid-19.

В России – 197 949 больных, в Германии – 108 216, во Франции – 86 562. Таковы данные сайта Worldometers.

Кроме того, в Турции – 73 787 случаев, а в Японии – 67 506.

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Украина, где 24 518 больных, на 21 месте в мире между Ираном и Австралией. В Европе Украина на девятом месте.

5449 человек в мире за сутки умерли от вируса. По этому показателю (140 смертей) Украина находится на 11 месте в мире и на третьем в Европе после РФ и Италии.

Мир еще не закончил пандемию Covid-19, поскольку вариантов коронавируса будет больше. В ВОЗ считают, что было бы глупо отказаться от всех мер, которые мы принимали все это время. Есть надежда, что до конца 2022 года мир будет в гораздо лучшем положении.