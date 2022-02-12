В ВОЗ заявили, что говорить об окончании пандемии пока рано

В ВОЗ рассказали об окончании пандемии. Фото: Слово и Дело

Мир еще не закончил пандемию Covid-19, поскольку вариантов коронавируса будет больше.

"Мы видели, как вирус эволюционировал, мутировал… поэтому мы знаем, что будет больше вариантов – больше вариантов, вызывающих беспокойство, поэтому мы не в конце пандемии", - заявила главная ученая Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан, пишет Reuters.

Я не думаю, что кто-то может это предвидеть. Давайте не будем объявлять пандемию оконченной, как это делают сейчас некоторые люди", сказала она.

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"Было бы глупо отказаться от всех мер, которые мы принимали все это время. Нам нужно продолжать это, и, надеюсь, до конца 2022 года мы будем в гораздо лучшем положении. Вариант может возникнуть где угодно, и вы вернетесь в исходное положение. Нам все еще нужно соблюдать осторожность", сказала Сумия.

85% людей в Африке не получили и первую дозу вакцины – и это может способствовать появлению новых штаммов.

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