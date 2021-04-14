Коронавирус в мире: появилась свежая статистика

За последние сутки в мире на коронавирус заболело еще 679 тыс. человек. Фото: Zikua

В мире за последние сутки количество больных коронавирусом увеличилось на 679 тыс. человек.

Общее количество больных в мире составляет 136,99 млн. При этом число летальных случаев возросло более чем на 10,3 тысячи, превысив 2,95 млн. Соответствующие данные в среду, 14 апреля, опубликовала ВОЗ.

Более 34% случаев инфицирования, сообщение о которых поступило в ВОЗ за прошлые сутки, приходятся на Европу (234 586), на втором месте - Юго-Восточная Азия (198208), на третьем - Северная и Южная Америка (167637).

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В общем больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 30 949 496. Далее следуют Индия (13873825), Бразилия (13517808), Франция (5026645), Россия (4666209), Великобритания (4375818) Турция (3962760), Италия (3793033), Испания (3336637), Германия (3044016), Польша (2621116) и Колумбия (2552937).

14 апреля страны Европейского Союза официально договорились о введении Covid-паспортов для путешествий. Это станет шагом к восстановлению поездок за границу.