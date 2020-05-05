Коронавирус в мире: количество смертей увеличивается

По состоянию на утро 5 мая во мире от Covid-19 умерли 251 562 человека. Выздоровели - 1 162 538 человек.

Всего в мире 3 584 071 инфицированных, сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джонса Хопкинса (США).

Автор: gisanddata.maps.arcgis.com В мире от Covid-19 умерли 251 562 человека

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Больше всего на свете смертей зафиксировано в США - 68 934 человека, в Италии - 29 079, Великобритании - 28 809, Испании - 25 428 и в Франции - 25 204. В Китае в целом - 4637.

Странами с наиболее быстрым распространением коронавируса остаются США (1 180 634), Испания (218 011), Италия (211 938), Великобритания (191 832), Франция (169 583), Германия (166 152), Россия (145 268) и Турция (127 659).

В Украине по последним данным 12 331 зафиксированный случай Covid-19. 303 человек умерли, 1619 - выздоровели.