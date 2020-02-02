Коронавирус: в Китае за 8 дней построили больницу

Фото: CNN

В китайском городе Ухань завершили строительство первой больницы для пациентов с коронавируса.

Госпиталь "Хошеньшань" рассчитан на 1 тыс. мест. Работать он начнет в понедельник. Лечить больных здесь будет 1,4 тыс. военных медиков, сообщает CNN.

Строительство больницы началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами.

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Вторая больница в Ухане начнет работу 6 февраля.

Количество зараженных новым коронавируса 2019 nCoV в Китае превысило 14 тыс. человек, умерло 304 жителя страны.