Коронавирус в Европе: еще одна страна сообщила о зараженном

Коронавирус убил 2705 человек. Фото: Reuters

Власти Швейцарии подтвердили первый в стране случай инфицирования коронавирусом Covid-19.

Об этом сообщает издание SRF.

Информации о больном пока нет.

Несмотря на распространение коронавируса в соседней Италии Швейцария пока не принимает жестких мер для превенции заболевания.

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Ранее о заражении коронавирусом сообщили Хорватия и Австрия. Наиболее активно в Европе вирус распространяется в Италии. Она стала третьей в мире после Китая и Южной Кореи по количеству зараженных. Семь случаев стали летальными. Итальянская власть ввела чрезвычайные меры в нескольких регионах страны, где проживают около 30 млн человек.