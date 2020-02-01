Коронавирус свирепствует: число жертв растет

Коронавирус передается от человека к человеку. Поэтому китайские медики работают в защитных костюмах. ФОТО: EPA / ТАСС

Более 11,3 тысяч человек уже заражены коронавирусом. 259 из них умерли, по состоянию на 1 февраля.

Данные о жертвах и пострадавших поступили из 31 китайской провинции, сообщили в китайском Государственном комитете по вопросам гигиены и охраны здоровья.

"В тяжелом состоянии находяться 795 человек. 243 были выписаны из больницы ", - говорится в сообщении.

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За последние сутки умерли 46 человек и были обнаружены 2102 случая инфицирования. Также были зарегистрированы 17 988 пациентов с подозрением на коронавирус.

Короновирус, который вызывает тяжелую форму пневмонии и может привести к смерти, был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Начал распространяться по стране и уже вышел за ее пределы. Вирус передается от человека к человеку. Основные симптомы напоминают обычную простуду: повышенная температура и кашель.