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суббота, 01 февраля 2020 10:27

Коронавирус свирепствует: число жертв растет

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Коронавирус свирепствует: число жертв растет
Коронавирус передается от человека к человеку. Поэтому китайские медики работают в защитных костюмах. ФОТО: EPA / ТАСС

Более 11,3 тысяч человек уже заражены коронавирусом. 259 из них умерли, по состоянию на 1 февраля.

Данные о жертвах и пострадавших поступили из 31 китайской провинции, сообщили в китайском Государственном комитете по вопросам гигиены и охраны здоровья.

"В тяжелом состоянии находяться 795 человек. 243 были выписаны из больницы ", - говорится в сообщении.

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За последние сутки умерли 46 человек и были обнаружены 2102 случая инфицирования. Также были зарегистрированы 17 988 пациентов с подозрением на коронавирус.

Короновирус, который вызывает тяжелую форму пневмонии и может привести к смерти, был обнаружен в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Начал распространяться по стране и уже вышел за ее пределы. Вирус передается от человека к человеку. Основные симптомы напоминают обычную простуду: повышенная температура и кашель.

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01
февраля

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