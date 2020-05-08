Коронавирус диагностировали у камердинера Трампа

 
Ексклюзивы
1/5
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2124
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 1989
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Экономист объяснил, как обеспечить украинцев работой
Просмотров: 981
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Почему украинцы не спешат брать кредиты
Просмотров: 1458
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Нужно не новые создавать, а восстанавливать потерянные рабочие места - мнение эксперта
Просмотров: 1242
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Социальные бунты и развал экономики: эксперты спрогнозировали последствия запрета выезда заробитчан
Просмотров: 1899
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
Шмыгаль не известный среди украинцев. А Саакашвили - раскрученный, на него можно повесить провалы - политтехнолог
1 Просмотров: 1638
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Перевести деньги и заплатить за коммуналку: экономисты объяснили, кто пострадает от усиленного финансового мониторинга
Просмотров: 3618
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Объяснили, почему украинцы переплачивают в магазинах
Просмотров: 2439
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
Идеолог партии Зеленского: Горизонт политического планирования ставили на 5 лет
1 Просмотров: 1071
Фото
Все фото
8
8
16
8
16
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Учитель покупает микрофон и громкоговоритель-украинка об особенности работы во Вьетнаме
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Пушечное мясо: немецкие врачи обнажились в ходе невероятно грустного флешмоба
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
Когда коронавирус накладывается на дефолт: армия вышла против граждан – репортаж
Видео
Все видео
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Это дно, товарищи пропагандисты: Беларусь выдворила российских журналистов
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Демократизация в Украине продолжается - уже 40%: Зеленский, силовики, экстремизм и гражданские ожидания
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Сделка с дьяволом: итальянская мафия помогает бедным, но какой ценой
Сделка с дьяволом: итальянская мафия помогает бедным, но какой ценой
Ученые заявили, что впервые нашли плавающего динозавра: и все знают этого монстра
Ученые заявили, что впервые нашли плавающего динозавра: и все знают этого монстра
Интервью
1/5
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1620
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
"Ребров смог бы повернуть золотые медали в Киев"
Просмотров: 1188
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Зеленский проводит "воспитательную работу" с Саакашвили
Просмотров: 3771
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
"Все планы на войну красивые до того момента, пока не начался бой" - участник ООС
Просмотров: 2655
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
С Ермаком и без дефолта. Потураев рассказал о внутренней кухне "Слуги народа"
2 Просмотров: 1602
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
07 мая 2020
Просмотров: 225
Останні листи
Я мало розуміюся в сільському господарстві, але коли весною довго немає дощу — починаю непокоїтися. — У вас не було дощу? — ...
пятница, 08 мая 2020 05:30

Коронавирус диагностировали у камердинера Трампа

  Комментировать
Коронавирус диагностировали у камердинера Трампа
Трамп будет ежедневно делать тесты на коронавирус. Фото: REUTERS

Служащий военно-морского флота США, который является членом подразделения камердинеров - помощников президента Дональда Трампа, заразился Covid-19.

"Недавно нам сообщила медицинская служба Белого дома, военнослужащий, который работает на территории кампуса Белого дома, получил положительный результат на коронавирус, - сообщил заместитель прессекретаря Белого дома Хоган Гидли, пишет The Hill.

"Президент и вице-президент с тех пор получили отрицательный результат, состояние их здоровья удовлетворительное", добавил он.

Имя больного военного не сообщается.

Трамп заявил, что не часто контактировал с инфицированным. Он сказал, что отныне будет ежедневно сдавать тест на наличие коронавирусной инфекции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Израиль заявил о прорыве в поиске вакцины от коронавируса

"Итак, мы тестировались раз в неделю, а теперь планируем сдавать тесты раз в день", - сообщил президент Соединенных Штатов, добавив, что, кроме него, ежедневно проверять будут также американского вице-президента Майка Пенса и еще некоторых чиновников Белого дома.

Это уже второй случай Covid-19 среди сотрудников Белого дома.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Коронавирус диагностировали у камердинера Трампа». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
Самая красивая девушка Instagram снялась полностью обнаженной
20
 Просмотров: 40833
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
Легко преодолевает грязь и потребляет 50 л горючего на 100 км - выпустили новый КрАЗ
9
 Просмотров: 17271
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
Золотые лестницы и подземные ходы: показали новые фото поместья Ахметова под Киевом
4
 Просмотров: 11988
&quot;Я миллионер. Мне п***й&quot;: 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
"Я миллионер. Мне п***й": 15-летний парень устроил стрельбу в прямом эфире (18+)
 Просмотров: 9513
Илон Маск и Граймс дали новорожденному ребенку самое необычное имя на Земле: его невозможно произнести
Илон Маск и Граймс дали новорожденному ребенку самое необычное имя на Земле: его невозможно произнести 1 Просмотров: 7938
Мир
Трамп: Путин согласился принять аппараты ИВЛ с США
Трамп: Путин согласился принять аппараты ИВЛ с США Просмотров: 333
В Париже отдали последний долг погибшему легионеру из Украины
В Париже отдали последний долг погибшему легионеру из Украины Просмотров: 531
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
Агента недвижимости оплачивает владелец квартиры - Украинка о Малайзии
8
 Просмотров: 378
Убили ученого, который изучал коронавирус
Убили ученого, который изучал коронавирус Просмотров: 1512
Браслеты, слитки и посуда - на месте битвы обнаружили клад
Браслеты, слитки и посуда - на месте битвы обнаружили клад Просмотров: 1197
Больше всего комментируют
7
Усик и Ломаченко поучаствовали в российской пропаганде
4
"Руки прочь от Стерненка": акции в поддержку активиста состоялись в 9 городах
3
В окружении президента Зеленского слишком мало патриотов - Дубровский
3
На Рябошапку завели дело
3
Зеленский назначил Саакашвили головой Исполнительного комитета реформ
Голосов: 16
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua