Коронавирус диагностировали у камердинера Трампа

Трамп будет ежедневно делать тесты на коронавирус. Фото: REUTERS

Служащий военно-морского флота США, который является членом подразделения камердинеров - помощников президента Дональда Трампа, заразился Covid-19.

"Недавно нам сообщила медицинская служба Белого дома, военнослужащий, который работает на территории кампуса Белого дома, получил положительный результат на коронавирус, - сообщил заместитель прессекретаря Белого дома Хоган Гидли, пишет The Hill.

"Президент и вице-президент с тех пор получили отрицательный результат, состояние их здоровья удовлетворительное", добавил он.

Имя больного военного не сообщается.

Трамп заявил, что не часто контактировал с инфицированным. Он сказал, что отныне будет ежедневно сдавать тест на наличие коронавирусной инфекции.

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"Итак, мы тестировались раз в неделю, а теперь планируем сдавать тесты раз в день", - сообщил президент Соединенных Штатов, добавив, что, кроме него, ежедневно проверять будут также американского вице-президента Майка Пенса и еще некоторых чиновников Белого дома.

Это уже второй случай Covid-19 среди сотрудников Белого дома.