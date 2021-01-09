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суббота, 09 января 2021 19:20

Королевская пара сделала прививки от коронавируса

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Королевская пара сделала прививки от коронавируса
Елизавета ІІ получила вакцину. Фото: Reuters

Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг герцог Эдинбургский сделали прививки от коронавируса.

В Букингемском дворце сообщили, что супругам сделали первые уколы от Covid-19 в субботу, 9 января.

Вакцинацию сделал королевский домашний врач в Виндзорском замке. Там супруги встретили Рождество и Новый год.

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Сейчас в Британии распространяется мутировавший коронавирус, который является более заразным.

Согласно лабораторному исследованию, проведенному американским производителем лекарств, вакцина от Pfizer Inc и BioNTech эффективна против ключевой мутации в новых вариантах коронавируса, выявленных в Великобритании и ЮАР.

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09
января

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