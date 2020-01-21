Королева Великобритании утвердила процедуру Brexit

Королева одобрила Brexit. Фото: Сегодня

Законопроект о выходе Великобритании из Евросоюза вступил в силу после одобрения документа королевой Елизаветой II в.

"Brexit-соглашение премьера Бориса Джонсона стал законом в Великобритании, открыв путь для выхода стране с ЕС на следующей неделе", - сообщает Sky News со ссылкой на вицеспикера Палаты общин Наджела Эванса.

По словам Эванса, королева Елизавета II одобрила законопроект.

Брюсселю еще нужно сделать несколько шагов для того, чтобы формализовать соглашение в международном праве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Королева Елизавета поставила точку с Гарри и Меган

В пятницу, 24 января, лидеры ЕС подпишут соглашение о выходе из блока Великобритании. 29 января Европарламент соберется для обсуждения и ратификации соглашения. Великобритания перестанет быть членом Европейского Союза 31 января.