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среда, 01 августа 2018 20:20

Королева готова вмешаться в скандал с отцом Меган Маркл

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Королева готова вмешаться в скандал с отцом Меган Маркл
Королевская семья решает, что делать с высказываниями Томаса Маркла. Фото: UkrMedia

Британская королевская семья решила взять ситуацию со скандальными высказываниями отца герцогини Меган Маркл Томаса Маркла под свой контроль.

Близкие к Кенсингтонскому дворцу источники сообщили, что терпение королевской семьи скоро лопнет и в дело готова вмешаться сама королева Елизавета II.

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Во дворце состоялось несколько встреч, на которых обсуждались возможные пути решения проблемы. Меган может сама встретиться с отцом и попробовать с ним договориться.

Предполагают, что это может сделать посредник. Также герцогиня готова прекратить с отцом любое общение в надежде на то, что он остановится.

Отцу жены принца Гарри Томасу Марклу, который дал свое первое интервью в прямом эфире британского телеканала, заплатили за него $ 10 тыс. За деньги он раскрыл подробности своих отношений, личные беседы с принцем Гарри и мысли о королевской семье. По информации, это интервью шокировало королевскую семью. Ведь Томас Маркл, не связанный никакими обязательствами, наговорил лишнего.

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