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понедельник, 14 июня 2021 02:57

Королева Елизавета напомнила Байдена его мать

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Королева Елизавета напомнила Байдена его мать
Байден отметил, что королева "была очень щедрой". Фото: Reuters

Президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден провели встречу с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке, сообщает CNN.

Встреча длилась около часа и была первой встречей королевы один на один с мировым лидером с начала пандемии коронавируса. Это также одно из первых ее публичных мероприятий с тех пор, как ее муж, принц Филипп, умер в этом году в возрасте 99 лет.

После встречи с королевой Байден заявил в аэропорту Хитроу, что у них был "отличный разговор". По его словам, Елизавета хотела узнать о президенте РФ Владимире Путине, с которым Байден встретится на следующей неделе, и президенте Китая Си Цзиньпине.

Байден отметил, что королева "была очень великодушной" и напомнила ему его мать "с точки зрения ее внешнего вида и великодушия". На вопрос, пригласил ли он королеву в Белый дом, президент США ответил, что пригласил.

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В воскресенье Байден стал 12-м действующим президентом, что встретился с королевой во время ее правления, присоединившись к наследию американских лидеров. Байден - пятый президент, королева принимала в Виндзоре.

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