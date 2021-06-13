Королева Елизавета напомнила Байдена его мать

Байден отметил, что королева "была очень щедрой". Фото: Reuters

Президент США Джо Байден и его жена Джилл Байден провели встречу с королевой Великобритании Елизаветой II в Виндзорском замке, сообщает CNN.



Встреча длилась около часа и была первой встречей королевы один на один с мировым лидером с начала пандемии коронавируса. Это также одно из первых ее публичных мероприятий с тех пор, как ее муж, принц Филипп, умер в этом году в возрасте 99 лет.



После встречи с королевой Байден заявил в аэропорту Хитроу, что у них был "отличный разговор". По его словам, Елизавета хотела узнать о президенте РФ Владимире Путине, с которым Байден встретится на следующей неделе, и президенте Китая Си Цзиньпине.



Байден отметил, что королева "была очень великодушной" и напомнила ему его мать "с точки зрения ее внешнего вида и великодушия". На вопрос, пригласил ли он королеву в Белый дом, президент США ответил, что пригласил.

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В воскресенье Байден стал 12-м действующим президентом, что встретился с королевой во время ее правления, присоединившись к наследию американских лидеров. Байден - пятый президент, королева принимала в Виндзоре.